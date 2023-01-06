Россияне могут на Рождество взорвать несколько храмов на оккупированном Донбассе, обвинив ВСУ — InformNapalm 6 января, 00:31 Разрушенный русскими храм в Богородичном на Донбассе (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Разведывательное сообщество InformNapalm пишет, что российские преступники могут взорвать несколько православных храмов в Донецке и других оккупированных частях Донбасса на Рождество 7 января.

Информацию о подобных терактах разведчики получили еще 4 и 5 января от боевиков так называемой ДНР. Дополнительным косвенным свидетельством таких намерений является заявление кремлевского диктатора Владимира Путина, отдавшего приказ о «прекращении огня в одностороннем порядке».

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Отмечается, что храмы могут быть взорваны во время праздничной службы для того, чтобы снять пропагандистские сюжеты, обвинив в этом ВСУ. Для этого российские террористы планируют доставить на места съемок обломки снарядов от РСЗО HIMARS, которые они сохранили после ударов по российским войскам.

«У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные показания, поэтому мы обнародуем эти неполные данные в надежде, что замысел рашистов будет сорван в результате огласки», — сообщили в InformNapalm.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армий на украинской территории.



Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.