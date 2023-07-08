Оккупанты готовятся к боевым действиям в Крыму — СМИ
Российские оккупанты в оккупированном Севастополе (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Оккупационные российские войска готовятся к возможным боевым действиям против ВСУ на территории полуострова Крым.
Как сообщает Military Media Center, оккупанты строят фортификационные сооружения в северной, западной и восточной частях полуострова. Также усиливается защита перешейков на границе полуострова.
В Азовском и Черном морях оккупанты сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.