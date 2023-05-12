Украинские военные показали мусор и боеприпасы, которые оккупанты бросили во время бегства с позиций под Бахмутом 12 мая, 02:03 Россияне оставили на позициях свои боеприпасы (Фото:25 ОПДБр ДШВ/Telegram)

25 отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада показала, что российские оккупанты оставили на позициях после побега под Бахмутом.

Россияне оставили на своих позициях кучи мусора и боеприпасы.

О бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов первым заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин 9 мая. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ.



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По данным защитников Украины, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к смерти» и еще пять россиян взяты в плен. Также были уничтожены несколько вражеских складов БК, минометы и несколько БМП.

10 мая Андрей Билецкий, командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, рассказал, что украинские бойцы разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.



Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский заявил, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км. Он поблагодарил 3-ю штурмовую бригаду за мощный удар по оккупантам.