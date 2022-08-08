Оккупанты блокируют жителей Изюма, используя их как живой щит — мэрия 8 августа, 00:35 Разрушения в Изюме после обстрела российских войск (Фото:Народні новини Харківщини — Ізюм/Telegram)

Начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник заявил, что оккупанты заблокировали в городе жителей Изюма Харьковской области, используя их в качестве «живого щита».



«Хуже всего то, что они держат в заложниках местных жителей, гражданских изюмчан, которые хотели бы эвакуироваться из города, понимая, что приближающийся отопительный сезон будет очень кризисным. К сожалению, основная масса населения остается в заблокированном городе, и российские оккупанты держат наших земляков в плену. Они пользуются ими, можно сказать, как живым щитом от Вооруженных сил Украины», — заявил Стрельник в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что в городе сохраняется крайне тяжелая обстановка. В городе разрушены все медицинские учреждения, а российские оккупанты не разрешают доставку гуманитарной помощи.

Стрельник добавил, что благодаря объединенным усилиям представителей украинской власти, областного руководства и волонтеров некоторых людей все же удается эвакуировать из осажденного города.

«В первую очередь детей до 14 лет, женщин, стариков от 60 лет, и иногда очень тяжело, но удается эвакуировать больных», — заявил Стрельник.

Ранее мэр Изюма Валерий Марченко сообщил, что около 500 человек погибли в городе с начала полномасштабного вторжения России.

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что больше всего за период полномасштабного вторжения ракетных атак оккупанты нанесли именно по городу Изюм.

По данным на 2018 год, в Изюме проживало около 50 тысяч человек.

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