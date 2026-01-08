Армия РФ ударила двумя баллистическими ракетами по многоквартирным домам в Кривом Роге, 23 пострадавших, среди них шесть детей

Российские военные в четверг, 8 января, нанесли очередной удар по Кривому Рогу . В городе прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

22:40 Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 23, из них шесть детей, сообщили в ГСЧС. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 машина и административное здание. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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21:52 По данным ГСЧС, в Кривом Роге в результате российских ударов известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей. Повреждено почти 15 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры.

21:08 Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время известно о 17 пострадавших в Кривом Роге, среди них трое детей. 15 человек госпитализированы, два человека в тяжелом состоянии. Россияне ударили двумя ракетами Искандер-М по жилой застройке, продолжается аварийно-спасательная операция. Предварительно известно о повреждении 29 многоэтажек, из них десяти — серьезно, один дом фактически разрушен. Повреждены до 10 объектов бизнеса и машины, поражен объект инфраструктуры.

По состоянию на 21:00 без электроснабжения 115 823 абонента.

19:45 И.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что количество пострадавших в Кривом Роге достигло 13, среди них мальчики 7 и 16 лет. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

19:11 В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что по состоянию на 19:00 известно о 12 раненых в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре Кривого Рога, среди них ребенок. Продолжается спасательная операция. Открыто уголовное производство по факту военного преступления российских войск.

18:58 Александр Вилкул уточнил, что количество раненых выросло до десяти, один из раненых в тяжелом состоянии, он потерял ногу при взрыве. Он также предупредил, что на город движется больше шахедов, и призвал жителей быть осторожными.

18:43 Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в результате российского удара по городу пострадали пять человек, среди них один ребенок. По его словам, в нескольких многоэтажках выбиты окна и балконы, пострадала инфраструктура.

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18:30 Суспільне сообщило о повторных взрывах в Кривом Роге.

17:45 Вилкул сообщил, что российские оккупанты нанесли удары двумя баллистическими ракетами Искандер по многоквартирным домам. Пострадавшим оказывают помощь.

17:30 Воздушные силы предупредили о движении новых групп БпЛА в сторону Кривого Рога.

«Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы», — отметил он.

Мониторинговые каналы сообщают, что по городу вероятно ударили ракетами Искандер-М.

Также Воздушные силы сообщили о БпЛА, которые направляются на Кривой Рог.

Общественное Днепр пишет, что в городе возникли перебои со светом.

Армия страны-агрессора России вечером 7 января осуществила одну из крупнейших атак на Кривой Рог, в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

По состоянию на 8 января в городе без электроэнергии остаются 38 983 абонента, без отопления — около 2500 многоквартирных домов.

Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки были полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Утром в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

В Днепропетровской области без света остаются, по данным ДТЭК, около 600 тысяч человек, около миллиона жителей — без тепла и воды.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.