Россияне атакуют БПЛА, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве — онлайн 18 июля, 03:34 Россияне атакуют южные области Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Полковник Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты атакуют юг Украины БПЛА.



04:00 Повторные взрывы в Одессе

03:33 Тревога распространилась на Полтавскую область

03:30 В Одессе вновь прогремели взрывы

«Враг атакует южные регионы беспилотными ударными аппаратами. Вероятны несколько волн атак», — заявил Назаров.

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Он отметил, что также в Черном море наблюдается активность ракетоносителей — поэтому угроза повышена.

Взрывы уже прогремели в Николаеве и Одессе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве вспыхнул пожар вследствие атаки.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что враг осуществляет комбинированную атаку. Тревога объявлена в ряде областей.

Фото: Карта тревог