Россияне атакуют БПЛА, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве — онлайн
Россияне атакуют южные области Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Полковник Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты атакуют юг Украины БПЛА.
04:00 Повторные взрывы в Одессе
03:33 Тревога распространилась на Полтавскую область
03:30 В Одессе вновь прогремели взрывы
«Враг атакует южные регионы беспилотными ударными аппаратами. Вероятны несколько волн атак», — заявил Назаров.
Он отметил, что также в Черном море наблюдается активность ракетоносителей — поэтому угроза повышена.
Взрывы уже прогремели в Николаеве и Одессе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве вспыхнул пожар вследствие атаки.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что враг осуществляет комбинированную атаку. Тревога объявлена в ряде областей.