Россияне атакуют БПЛА, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве — онлайн

18 июля, 03:34
Поделиться:
Россияне атакуют южные области Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Россияне атакуют южные области Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Полковник Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты атакуют юг Украины БПЛА.

04:00 Повторные взрывы в Одессе

03:33 Тревога распространилась на Полтавскую область

03:30 В Одессе вновь прогремели взрывы

«Враг атакует южные регионы беспилотными ударными аппаратами. Вероятны несколько волн атак», — заявил Назаров.

Видео дня

Он отметил, что также в Черном море наблюдается активность ракетоносителей — поэтому угроза повышена.

Взрывы уже прогремели в Николаеве и Одессе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в Николаеве вспыхнул пожар вследствие атаки.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что враг осуществляет комбинированную атаку. Тревога объявлена в ряде областей.

Карта тревог
Фото: Карта тревог
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X