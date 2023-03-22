В северных областях объявлена тревога, взрывы прогремели в нескольких регионах — главное 22 марта, 04:31 Воздушная тревога объявлена в северных областях (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Опасно в столице.

04:31 Отбои тревоги в Киеве и других областях.



02:48 ПВО сработала в Киевской области. Также Суспільне сообщает о взрывах в Хмельницком.



02:22 В Житомирской области повторно сработала ПВО.



Видео дня

02:15 В Киевской ОВА напомнили, что опасность в Киевской области сохраняется. В настоящее время мониторинговые группы фиксируют движение БПЛА в сторону столицы со стороны Черниговской области.



02:01 ПВО повторно сработала в Житомирской области



01:38 Вражеские БПЛА зафиксированы вблизи Броваров Киевской области и Ровенской области. В Ровенской и Хмельницкой областях также объявлена воздушная тревога.



01:14 Киевская ОВА сообщила о повторной работе ПВО в Киевской области.



01:02 Мониторинговые сервисы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Также есть информация, что дроны летят в сторону Сумской и Житомирской областей.



00:33 Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе атаки. Людей призывают находиться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Мониторинговые сообщества сообщают об атаке дронами.