В северных областях объявлена тревога, взрывы прогремели в нескольких регионах — главное

22 марта, 04:31
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Воздушная тревога объявлена в северных областях (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Воздушная тревога объявлена в северных областях (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Опасно в столице.

04:31 Отбои тревоги в Киеве и других областях.

02:48 ПВО сработала в Киевской области. Также Суспільне сообщает о взрывах в Хмельницком.

02:22 В Житомирской области повторно сработала ПВО.

Видео дня

02:15 В Киевской ОВА напомнили, что опасность в Киевской области сохраняется. В настоящее время мониторинговые группы фиксируют движение БПЛА в сторону столицы со стороны Черниговской области.

02:01 ПВО повторно сработала в Житомирской области

01:38 Вражеские БПЛА зафиксированы вблизи Броваров Киевской области и Ровенской области. В Ровенской и Хмельницкой областях также объявлена воздушная тревога.

01:14 Киевская ОВА сообщила о повторной работе ПВО в Киевской области.

01:02 Мониторинговые сервисы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Также есть информация, что дроны летят в сторону Сумской и Житомирской областей.

00:33 Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе атаки. Людей призывают находиться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Мониторинговые сообщества сообщают об атаке дронами.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Полтавская область Черниговская область Киевская область Сумская область Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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