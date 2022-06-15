Армия РФ атакует Харьковскую область: из-за вражеских обстрелов вспыхнул лесной пожар, семь человек ранены 15 июня, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

За минувшие сутки 14 июня российские оккупанты продолжили обстреливать районы Харьковской области. Семь мирных жителей получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в самом Харькове обстрелов не зафиксировали.

При этом в Харьковском районе из-за вражеских обстрелов произошел лесной пожар.

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В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, а также гаражи.

В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую громаду. Повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар.



В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.



Всего по области за сутки ранения получили семь мирных жителей: Чугуевский район — четыре человека, Изюмский — один человек, Харьковский район — два человека.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении бои идут за населенный пункт Рубежное. В районе Изюма продолжаются активные бои. Украинские военные отражают атаки оккупантов и наносят им ощутимые потери.



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