Армия РФ обстреливает Харьковскую область: за сутки три человека погибли, семь ранены 21 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека, семеро ранены (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты в течение минувших суток продолжили обстреливать Харьков и другие районы области. Три человека погибли, еще семь были ранены.

Об том в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове под огонь оккупантов попали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы.

Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений, помещение разрушено на 40%.

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В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, ранен работник.

В Изюмском районе области продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, вызванном обстрелами оккупантов.



По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы.

На линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировки. В районе Изюма продолжаются бои, украинские защитники отбивают атаки врага и надежно удерживают свои позиции.



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