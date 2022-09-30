Россияне атаковали юг Украины семью дронами-камикадзе, пять из них сбила ПВО

30 сентября, 01:35
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Армия РФ вновь применила иранские дроны (Фото:JulianRoepcke/Twitter)

Армия РФ вновь применила иранские дроны (Фото:JulianRoepcke/Twitter)

Оперативное командование Юг сообщило, что российская армия вечером 29 сентября атаковала южные области семью дронами-камикадзе.

Пять дронов были направлены в Николаевскую область, два — в Одесскую область. ПВО Украины смогла сбить пять дронов из семи. В то же время, два дрона ударили по Николаеву и области.

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«Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 БПЛА-камикадзе на подлете в город», — сообщили в командовании.

Инфографика: НВ
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Иран Беспилотник Беспилотники Николаевская область Война в Украине Дроны Война России против Украины

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