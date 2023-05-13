Оккупанты обстреляли Константиновку Смерчами, есть жертвы и повреждения инфраструктуры 13 мая, 17:40 Армия РФ атаковала Константиновку, погибли люди (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В субботу, 13 мая, российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Константиновку. В результате атаки оккупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.

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Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, в городе повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня Смерч.

В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. Пострадали шесть мирных жителей.