Россияне выпустили около 250 снарядов по Херсонщине: есть погибшие и раненые

21 апреля, 08:25
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки россияне 63 раза обстреляли Херсонщину.

Российские оккупанты выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В результате российских атак два человека погибли, трое получили ранения.

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18 апреля россияне за сутки выпустили 350 снарядов по Херсонщине. Один человек погиб, десять - получили ранения.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины Александр Прокудин

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