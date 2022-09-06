Россияне за день десять раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области из артиллерии и минометов 6 сентября, 23:35 В Сумской области оккупанты повредили подстанцию (Фото:Operational Command North/Facebook)

Оперативное командование Север сообщило, что 6 сентября российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумской и Черниговской областей.

В частности, по Шалыгинской громаде Сумской области россияне ударили из артиллерии, обстреляв территорию приграничного заказника.

Также, использую ствольную артиллерию, российские войска повредили в селе Мануховка электрическую подстанцию. Еще 10 приходов было зафиксировано в населенном пункте Юрьево.

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В течение дня оккупанты также из минометов обстреливали Шалыгинскую и Середино-Будскую громады.

По территории Черниговской области было совершено четыре обстрела. Оккупанты вели оогонь по Новгород-Северскому району и Семеновской громаде.

О потерях среди местного населения информация не поступала.

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