Россияне за день десять раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области из артиллерии и минометов
В Сумской области оккупанты повредили подстанцию (Фото:Operational Command North/Facebook)
Оперативное командование Север сообщило, что 6 сентября российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумской и Черниговской областей.
В частности, по Шалыгинской громаде Сумской области россияне ударили из артиллерии, обстреляв территорию приграничного заказника.
Также, использую ствольную артиллерию, российские войска повредили в селе Мануховка электрическую подстанцию. Еще 10 приходов было зафиксировано в населенном пункте Юрьево.
В течение дня оккупанты также из минометов обстреливали Шалыгинскую и Середино-Будскую громады.
По территории Черниговской области было совершено четыре обстрела. Оккупанты вели оогонь по Новгород-Северскому району и Семеновской громаде.
О потерях среди местного населения информация не поступала.
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