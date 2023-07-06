Россияне за сутки 36 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и авиации: есть разрушения

6 июля, 06:42
Поделиться:
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 36 раз обстреляли Сумскую область.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады. Всего было зафиксировано 279 взрывов.

Видео дня

Для атак россияне использовали минометы, артиллерию и авиацию. В результате атак есть значительные разрушения. К счастью, люди не пострадали.

Читайте также:
Российская ДРГ пыталась зайти в Сумскую область: двух мирных жителей убили, одного ранили
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X