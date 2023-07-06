Россияне за сутки 36 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и авиации: есть разрушения 6 июля, 06:42 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 36 раз обстреляли Сумскую область.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады. Всего было зафиксировано 279 взрывов.

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Для атак россияне использовали минометы, артиллерию и авиацию. В результате атак есть значительные разрушения. К счастью, люди не пострадали.