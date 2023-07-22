Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Сумщину из вертолетов, артиллерии и минометов

22 июля, 03:33
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медиа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медиа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Сумщину из различных видов оружия.

Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины. Был зафиксирован 161 взрыв.

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Россияне использовали для ударов артиллерию, минометы, АГС и вертолеты. Информация о пострадавших и разрушениях выясняются.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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