Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Сумщину из вертолетов, артиллерии и минометов 22 июля, 03:33 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медиа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Сумщину из различных видов оружия.

Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины. Был зафиксирован 161 взрыв.

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Россияне использовали для ударов артиллерию, минометы, АГС и вертолеты. Информация о пострадавших и разрушениях выясняются.