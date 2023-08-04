Оккупанты за сутки 27 раз обстреляли Сумскую область

4 августа, 04:09
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 27 раз из разных видов оружия обстреляли Сумщину.

Россияне вели огонь по Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Новослободской и Великописаревской общинам.

Россияне для обстрелов использовали артиллерию, минометы и гранатометы. Было зафиксировано 165 взрывов. Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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