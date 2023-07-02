Россияне за сутки 25 раз обстреляли Сумщину: повреждены ЛЭП и домохозяйство

2 июля, 06:14
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 25 раз обстреляли Сумскую область.

Под обстрел попали Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская громады. Всего было зафиксировано 140 взрывов.

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Для атак оккупанты использовали минометы, артиллерию, АГС. В результате ударов были повреждены ЛЭП, домохозяйство и трактор. Информации о пострадавших в данный момент нет.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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