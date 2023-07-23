Россияне за сутки 24 раза обстреляли Сумщину: есть погибший и раненые 23 июля, 05:27 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 24 раза обстреляли территорию Сумщины.

Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская общины. Всего было зафиксировано 113 взрывов.

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Для обстрелов россияне использовали минометы, артиллерию и вертолеты. В результате ударов один человек погиб, 4 ранены. Также есть разрушения инфраструктуры.