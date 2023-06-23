Россияне за сутки 21 раз обстреляли Сумскую область: есть ранения и разрушения 23 июня, 05:00 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 21 обстреляли общины Сумщины.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Ворожбянская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская, Эсманская общины.

Россияне вели огонь из минометов, артиллерии и АГС. Всего было зафиксировано 147 взрывов. В результате обстрелов в одной из общин осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. В нескольких общинах есть разрушения.

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