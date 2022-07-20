Россияне обстреляли свалку и склад в Одесской области: начался пожар

20 июля, 01:32
Россия выпустила ракеты по Одесской области (Фото:IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Россия выпустила ракеты по Одесской области (Фото:IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Одесская районная государственная администрация сообщила, что вечером во вторник, 19 июля, российские войска обстреляли поселок в Одесской области.

Сообщается, что российские ракеты попали в свалку мусора и складское помещение. Пострадавших и жертв нет.

«По населенному пункту Одесского района в очередной раз нанесен ракетный удар. В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения. Силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет», — сообщили в администрации.

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Ночью 19 июля россияне выпустили по Одесской области семь крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря, одну из них сбили силы ПВО. Были разрушены три жилых дома, повреждены — еще несколько домов и объектов инфраструктуры. Шесть человек пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область

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