Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения 5 августа, 06:44 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 15 раз обстреляли Сумскую область.

Россияне вели огонь по Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Новослободской общинах. Всего было зафиксировано 100 взрывов.

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Оккупанты обстреливали Сумщину из минометов, РСЗО, артиллерии и вертолетов. В результате обстрелов есть разрушения. Люди не пострадали.

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