Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 15 раз обстреляли Сумскую область.
Россияне вели огонь по Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Новослободской общинах. Всего было зафиксировано 100 взрывов.
Оккупанты обстреливали Сумщину из минометов, РСЗО, артиллерии и вертолетов. В результате обстрелов есть разрушения. Люди не пострадали.