Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 56 взрывов

24 июля, 05:23
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки из различных видов оружия 13 раз обстреляли Сумщину.

Были обстреляны территории в Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской и Средне-Будской громадах. Всего было зафиксировано 56 взрывов.

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Россияне для ударов использовали минометы, артиллерию и АГС: предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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