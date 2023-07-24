Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 56 взрывов
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки из различных видов оружия 13 раз обстреляли Сумщину.
Были обстреляны территории в Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской и Средне-Будской громадах. Всего было зафиксировано 56 взрывов.
Россияне для ударов использовали минометы, артиллерию и АГС: предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.