Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 56 взрывов 24 июля, 05:23 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки из различных видов оружия 13 раз обстреляли Сумщину.

Были обстреляны территории в Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской и Средне-Будской громадах. Всего было зафиксировано 56 взрывов.

Видео дня

Россияне для ударов использовали минометы, артиллерию и АГС: предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.