Россияне за сутки 12 раз обстреляли Сумскую область: ранен местный житель

23 мая, 01:27
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские войска 12 раз обстреляли Сумскую область.

За сутки было зафиксировано более 80 взрывов. Оккупанты вели огонь по территориям Белопольской, Миропольской, Юнаковской, Новослободской и Великописаревской общин.

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Для атак россияне использовали минометы, артиллерию и АГС. Также были нанесены удары ракетами и с БПЛА.

В Великописаревской громаде в результате обстрела был ранен местный житель. Человек был доставлен в медицинское учреждение.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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