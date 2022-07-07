Луганская область не оккупирована на 100% - Гайдай

7 июля, 01:29
Разрушенный жилой дом в Северодонецке Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный жилой дом в Северодонецке Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

Гайдай отметил, что за 4 месяца оккупанты смогли продвинуться на 30 километров.

«Наши защитники отходили только, когда держаться уже было не за что. Орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю», — заявил Гайдай.

Видео дня

Он также сообщил, что в тылу оккупантов продолжают обстреливать их базы и склады боеприпасов.

Читайте также:
В Лисичанске остались до 12 тысяч человек, оккупанты забирают их в фильтрационные лагеря — Верещук

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

https://www.youtube.com/watch?v=WIM5GfvAanM
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Василий Хмельницкий
предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture
Если мы хотим двигаться к Европе, нам придется на это выделить 15−20 лет

Очень хотелось бы, чтобы активная фаза войны закончилась как можно раньше — не в следующем году, а, допустим, в конце лета или в сентябре.

6 июля, 21:44
Эксперты
Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)
«Автомат — это последний аргумент» /
Людьми эту войну не выиграть, Украине нужна техника — интервью с Романом Костенко
6 июля, 20:29
События
Энцеллад — спутник Сатурна, где предположительно существует подповерхностный океан. Ученые уверены, что там больше воды, чем во всех океанах Земли. (Фото:NASA)
Космические подлодки /
NASA отправит роботов-пловцов для поиска жизни в океанах Солнечной системы
6 июля, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X