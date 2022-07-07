Луганская область не оккупирована на 100% - Гайдай 7 июля, 01:29 Разрушенный жилой дом в Северодонецке Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

Гайдай отметил, что за 4 месяца оккупанты смогли продвинуться на 30 километров.

«Наши защитники отходили только, когда держаться уже было не за что. Орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю», — заявил Гайдай.

Видео дня

Он также сообщил, что в тылу оккупантов продолжают обстреливать их базы и склады боеприпасов.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.