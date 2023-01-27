Залужный утвердил создание первых в мире ударных рот БПЛА — Генштаб 27 января, 17:18 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил создание в Украине первых в мире ударных рот БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. Создание ударных рот утвердил на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже отобраны военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование.

Минобороны, Генштаб и Госспецсвязи в рамках проекта Армия дронов создали Координационный штаб, который будет заниматься проектом ударных рот, будет осуществлять ключевые реформы и масштабировать производство беспилотников.

Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров 25 января сообщал, что на фронте находятся почти тысяча БПЛА из Армии дронов. По его данным, доля украинских производителей среди них превышает 60%.