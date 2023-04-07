Первый отряд уже выполняет задачи. В ВСУ рассказали о формировании трех подразделений ударных беспилотников 7 апреля, 13:29 В Украине формируют роты ударных БПЛА (Фото:Stringer/Reuters)

В ВСУ уже формированы три подразделения ударных БПЛА, один из них уже выполняет боевые задачи.

Как сообщили в Командовании Объединенных сил ВСУ, на один из участков северной операционной зоны прибыл возведенный отряд ударных беспилотников.

Подразделение прошло соответствующую общевойсковую и специальную подготовку в Великобритании, в рамках операции INTERFLEХ. Отряд полностью сформирован, укомплектован штатным вооружением и может выполнять задачи на оперативно-тактическом уровне.

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Подразделение получило название Вій в честь погибшего побратима.

«Благодаря поддержке иностранных партнеров, подразделения получили внедорожники, современные средства спутниковой связи, а также ударные беспилотные летальные аппараты украинского производства», — добавили там.

В начале года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил создание в Украине первых в мире ударных рот БПЛА.

Уже отобраны военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование.

Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров 25 января сообщал, что на фронте находятся почти тысяча БПЛА из Армии дронов. По его данным, доля украинских производителей среди них превышает 60%.