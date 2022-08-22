Рой. Как выглядит Армия дронов из 500 БПЛА в небе — видео 22 августа, 22:17 В Минцифры показали, как выглядит Армия дронов (Фото:скриншот видео / Михайло Федоров / Facebook)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядел бы запуск одновременно 472 БПЛА из Армии дронов.

В понедельник, 22 августа, глава Минцифры сообщил в Facebook, что Армия дронов уже получила 472 беспилотника, часть из которых уже выполняют задачи на фронте.



«Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты», — написал он.



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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.



12 июля в Минцифры заявили, что первые 150 операторов Армии дронов уже проходят обучение.

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