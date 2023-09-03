Шабля и Рысь уже в бою. Армия дронов показала переданные на фронт боевые турели — видео 3 сентября, 15:28 Боевая турель (Фото:скриншот из видео Army of Drones/Facebook)

Проект Армия дронов передал для нужд украинских военных 25 боевых турелей Шабля и пять наземных платформ Рысь.

Об этом говорится в сообщении проекта в Facebook в воскресенье, 3 сентября.

В Армии дронов отметили, что передали этих роботов для Сил обороны несколько дней назад. Все аппараты были распределены между 10 подразделениями на всех направлениях фронта.

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Поскольку использование такой техники является новым для украинских защитников, бойцы научились управлять этими роботами и изучили все особенности управления такими машинами.

В Армии дронов обещают, что со временем «таких поставок будет больше».

Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Проект воплощают при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

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