В рамках проекта Армия дронов подготовили 10 тысяч операторов БПЛА — Минцифры 4 мая, 22:06 Украинские военнослужащие (Фото:Stringer/Reuters)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в рамках проекта Армия дронов в Украине уже подготовили 10 тысяч операторов БПЛА.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Федоров подчеркнул, что проект Армия дронов продолжает развиваться и впереди будут вводить новые сборы на беспилотники.

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«Самое главное, что United24 достаточно развил рынок украинских производителей и превратил по сути из одного лота, на который собирали средства United24, в масштабную программу поддержки вообще нашей армии и внедрения реализации проекта Армия дронов», — отметил министр.

По его словам, речь идет и о запуске ударных рот, формирующих Вооруженные силы Украины, и о «трансформации доктрины применения БПЛА».

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть армия дронов — это комплексное развитие сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения», — резюмировал Федоров.

Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров 25 января сообщал, что на фронте находятся почти тысяча БПЛА из Армии дронов. По его данным, доля украинских производителей среди них превышает 60%.