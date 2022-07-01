Закрыть линию фронта. В Украине объявили сбор на Армию дронов

1 июля, 16:13
Первая цель проекта Армия дронов — закупить 200 беспилотников, способных летать до 24 часов на расстояние 160 км (Фото:U24 / Facebook)

Первая цель проекта Армия дронов — закупить 200 беспилотников, способных летать до 24 часов на расстояние 160 км (Фото:U24 / Facebook)

Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 собирают Армию дронов, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале в пятницу, 1 июля.

По словам Федорова, на первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников, способных летать до 24 часов на расстояние 160 км, оставаясь практически незаметными для врага.

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"…Мы провели совместную работу с Генштабом и защитниками, чтобы понять их запросы и потребности на передовой. По результатам встреч вместе мы сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных. В этом им поможет технологическая Армия дронов", — рассказал министр.

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Федоров объяснил, что присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

«С военными и партнерами мы тестировали разные дроны, собрали фидбек и сформировали системный подход к обеспечению разведчиков всем необходимым… Комплексная программа с UNITED24 позволит нам не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов», — написал глава Минцифры.

По словам министра, к инициативе первым присоединился monobank, который за несколько дней вместе с клиентами собрал более 64 млн грн — этого хватит на два беспилотных авиационных комплекса Warmate.

Спокойной ночи. Украинский дрон с тепловизором уничтожил группу спящих оккупантов

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Дроны Monobank минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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