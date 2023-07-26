«Поддерживаем контрнаступление». Федоров сообщил о передаче 1700 беспилотников для Сил обороны 26 июля, 16:21 Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о передаче для нужд Сил обороны 1700 беспилотников (Фото:mykhailofedorov/Facebook)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские защитники получат 1700 беспилотников для нужд контрнаступления в рамках программы Армия дронов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра.

«Среди них — ударные и разведывательные коптеры. „Птички“ с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели», — заявил Федоров.

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По его словам, все беспилотники приобретены в рамках государственной программы Армия дронов.

Федоров добавил, что в рамках программы 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают государственные контракты.

Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Проект воплощается при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение производства собственных БпЛА является одним из наиболее частых вопросов на Ставке.

В среду, 26 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделит 40 миллиардов гривен на украинское производство беспилотников.

