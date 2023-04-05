За девять месяцев. Федоров рассказал, сколько БПЛА заказала Армия дронов 5 апреля, 14:50 Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА (Фото:t.me/zedigital)

За девять месяцев существования Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — глава Минцифры Михаил Федоров.

«Мощные дроны – наше конкурентное преимущество над россиянами. "Птицы" меняют ход войны и сохраняют жизнь военным», - написал он в Telegram.

По его словам, за девять месяцев проекта UNITED24 Армия дронов законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 миллиарда гривен.

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«Полностью трансформировали доктрину использования БПЛА. 7+ тысяч военных прошли обучение на операторов беспилотников», - подчеркнул он.

Проект Армия дронов - комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.