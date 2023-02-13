Армия дронов: Федоров рассказал, сколько беспилотников уже закупили

13 февраля, 15:33
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Украинский военный (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинский военный (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что для Армии дронов закупили уже 1 765 беспилотников.

«За восемь месяцев работы „Армия дронов“ уже законтрактовала 1765 „птичек“ на 3,4 млрд гривен. Параллельно мы также учим пилотов дронов», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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По его словам, уже более 3500 военных прошли такую учебу.

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Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

https://www.youtube.com/watch?v=AvrWo6jSbpU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беспилотник Дроны Михаил Федоров

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