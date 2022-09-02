Армия Беларуси может вторгнуться в Украину: в Госпогранслужбе назвали условие
Украинские силы укрепляют границу с Беларусью (Фото:Госпогранслужба)
В последнее время на границе с Беларусью существенных изменений не произошло. Однако украинские силовые ведомства не исключают, что в определенны момент беларусская армия может вторгнуться в Украину.
Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, участку границы с Беларусью «уделяется большое внимание, и проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить это направление и не допустить какого-либо усиления эскалации на этом направлении».
Демченко подчеркнул, что текущие определенные движения на границе со стороны Беларуси являются шантажом.
«Но отмечу, что силы обороны Украины, все ведомства и министерства не исключают сейчас и не исключали никогда ранее, что вооруженные силы Республики Беларусь могут присоединиться к войне, которую развязала Россия против нашей страны, и в какой-то момент, когда это будет выгодно врагу, осуществить попытку вторжения», — отметил он.
Ранее в Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с большой вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.
Мониторинговая группа Беларускі Гаюн отмечает, что тренировочная зона авиации Беларуси с начала этой недели сместилась ближе к границам с Украиной.
При этом беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.
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