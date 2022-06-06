«Огромная группировка не может взять село». Израильский военный аналитик озвучил главную проблему армии РФ в боях на Донбассе 6 июня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Российские военные в районе Светлодарска, воронки — следы ударов артиллерии РФ по украинским позициям (Фото:REUTERS/Pavel Klimov/File Photo)

Несмотря на огромное преимущество РФ в артиллерии, в ожесточенных боях на Донбассе российская армия столкнулась с проблемой дефицита резервов, которые так и не смогла привлечь в достаточном количестве без мобилизации.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил военный аналитик Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля.

Он напомнил, что международные эксперты уже после первой недели вторжения РФ в Украину «могли давать взвешенные оценки боеспособности российской армии, то есть к тому [времени] увидели, как она воюет, как они двигаются, как происходит координация, командование».

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«Уже тогда было понятно, что будет пробуксовка; что они захлебнутся сами в себе; что единственное, что у них есть — это количество, железо, безжалостность к своим же», — отмечает Левин.

По его словам, именно эти проблемы армии РФ проявились сейчас в боях за восток Украины. Отвечая на вопрос, почему он не верит в возможность захвата Донбасса Россией, Левин привел примеры конкретных населенных пунктов.

«Село Долгенькое, про которое много упоминалось, постоянно переходило из рук в руки. То есть они сконцентрировав огромную группировку, не могут взять село. Мы говорим о фронте в тысячи километров, мы говорим о десятках тысяч людей, а суммарно — это сотни тысяч и слышим постоянно в СМИ, что неделями идет война за какое-то одно село. Какие можно дать оценки армии, которая неделями дерется за село — не городок, не поселок, а именно село?» — задался вопросом военный аналитик.

Он добавил, что даже локальные успехи оккупантов, как правило, связаны «или с неуспехами Украины, или с тем, что они концентрируют и задавливают железом и количеством людей»

«Даже несмотря на это, мы видим, что у них не вышло форсировать Северский Донец, у них не вышло перерезать трассу и сообщение с Северодонецком и Лисичанском. В Северодонецке для них там мясорубка — украинское контрнаступление и резервы, которые подошли, перемалывают их часто, — добавил Левин. — Ну Изюм, который превратился в инфоповод — месяц или больше мы говорим постоянно об Изюме. Не отошли ни от города, ни от изюмских лесов, то есть не смогли выдвинуться к Славянску — завязли, застряли, забуксовали».

Израильский офицер считает такую ситуацию ожидаемой. «Почти три месяца назад я писал, что российская армия начнет захлебываться сама в себе. И это то, что сейчас мы видим, — подчеркнул он.

По его словам, главная проблема войск РФ — недостаток резервов, от которого оккупантов может «спасти» только мобилизация. «Не где-то там вытягивать 500−700 человек, а [найти] десятки и сотни тысяч людей. Тогда [они] могут положить целую армию под Изюмом, потом парализовать еще армию, продавить оборону Украины», — пояснил Левин.

По его словам, у любого подразделения есть ограниченная прочность, и, ослабив оборону Украины на нужных участках, Россия могла бы «ввести туда третью, четвертую армию, которую призвала». «Но это сотни тысяч людей [нужно] призвать в России. Мы видим, что они не думают объявлять мобилизацию, у них нет инфраструктуры для этого», — добавил эксперт.

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