«Справляемся достаточно эффективно». Заместитель командира бригады армейской авиации рассказал, сколько шахедов сбивают вертолеты

«Со своей задачей, считаю, справляемся довольно эффективно пока. Мы не стоим на месте, постоянно модернизируемся, находим новые тактические способы и приемы для отражения этой агрессии. Потому что враг постоянно пытается адаптировать свои шахеды, чтобы избежать их сбивания. Это и изменение скорости, и высот полета, и какие-то маневры в воздухе. Однако пока нам это не мешает. Постоянно только улучшаем свои показатели в этом плане», — отметил Белобрюхов в эфире Radio NV.

Он также сообщил, что лично причастен к сбиванию 264 воздушных целей, и отметил, что в его бригаде многие летчики достигли даже лучших результатов.

«В целом уже была озвучена тем же [журналистом] Дмитрием Комаровым [в его выпуске об украинской ПВО] цифра в более чем четыре тысячи сбитых дронов. 75% приходится на счет только одной бригады армейской авиации, остальные ребята присоединились немножко позже, с увеличением этой воздушной угрозы», — заявил также заместитель командира бригады армейской авиации.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

В феврале пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации Херсон показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.