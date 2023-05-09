Под Бахмутом в результате российского обстрела погиб видеожурналист AFP Арман Солдин 9 мая, 21:36 Арман Солдин (Фото:Arman Soldin / Twitter)

На востоке Украины погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Солдин. Об этом агентство сообщило в Twitter во вторник, 9 мая.

Коллеги журналиста рассказали, что он погиб в результате российского ракетного удара в районе Часова Яра Донецкой области — города, расположенного неподалеку от Бахмута, за который продолжаются ожесточенные бои.

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Как пишет Le Monde, команда AFP вместе с группой украинских военных попала под обстрел Градами. Другие члены команды не пострадали.

5 мая в соцсетях публиковали видео, как Арман Солдин и его команда спасли из окопа ежика. 8 мая журналист писал в Twitter о работе стабилизационного пункта в районе Бахмута, в котором спасают раненых защитников Украины.

Журналист родился в Сараево, был гражданином Франции и работал в AFP с 2015 года. Он жил в Украине с сентября, был видеокоординатором AFP на территории страны и регулярно выезжал на фронт на востоке и юге Украины.

