Архиепископ Зоря объяснил, нужно ли заново креститься и венчаться при переходе из МП в единую церковь Сегодня, 10:16 5692 Цей матеріал також доступний українською При переходе из УПЦ МП в единую церковь заново креститься и венчаться не надо, подчеркнул архиепископ Зоря Фото: pixabay.com

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что осуществленные в УПЦ МП таинства и обряды остаются действительными при переходе из нее в Православную церковь Украины.

По его словам, церковь Московского патриархата в Украине является частью единой поместной православной церкви, сообщает Укринформ.

Он опроверг распространенные среди верующих слухи о том, что совершенные в УПЦ МП таинства является неканоническими и неблагодатными.

Зоря убежден, что такие слухи являются следствием многолетней российской пропаганды относительно неканонической Украинской церкви и непризнании совершенных там таинств, в частности, крещения и венчания. Однако единая поместная ПЦУ так себя вести не будет.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.