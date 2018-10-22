Архиепископ УПЦ КП: Патриарх Кирилл до сих пор может находиться под влиянием российских спецслужб

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что российский патриарх Кирилл, в советские времена сотрудничал с КГБ, до сих пор остается под влиянием спецслужб РФ.

Во время общения в чате на сайте Главред Заря отметил, не сомневается в том, что Кирилл является верующим, но часто он бывает ослеплен политическими расчетами и властолюбием.

"Что касается сотрудничества с КГБ, то следует понимать, что в Советском Союзе епископ не мог не сотрудничать с КГБ, потому что без разрешения от этой структуры нельзя было действовать легально. Однако одни епископы шли на такое сотрудничество ради блага церкви, а другие, наоборот, работали на КГБ, используя свое церковное положение", - сказал он.

По его словам, человек, который сам рассказал о своих связях с КГБ, не может в дальнейшем сотрудничать со спецслужбами. А из всех иерархов РПЦ только один патриарх Филарет неоднократно рассказывал о том, какое было сотрудничество с КГБ.

"Патриарх Кирилл никогда не признавал, что он сотрудничал с КГБ, что дает основания, кроме всего прочего, считать, что он остается под влиянием российских спецслужб", - добавил Зоря.

Напомним, в марте вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России".

По словам болгарского вице-премьера, с 1996 года российский патриарх ввоз в Россию сигарет на сумму 14 миллиардов долларов.

"Это не православный служитель. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал он.