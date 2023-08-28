СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику России, который создал сеть пыточных на оккупированных территориях 28 августа, 18:38 Аркадий Гостев (Фото:via СБУ / Telegram)

СБУ в понедельник, 28 августа, сообщила о подозрении директору Федеральной службы исполнения наказаний страны-террориста России, генерал-полковнику Аркадию Гостеву.

Как сообщает пресс-служба СБУ, Гостев по указанию кремлевского режима создал сеть тюрем под видом «исправительных» и «лечебно-исправительных» учреждений на временно оккупированных территориях Украины.



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Следствие установило, что оккупанты используют тюрьмы как концлагеря и пыточные, в которых удерживают местных жителей. Их жестоко пытают, в том числе электрическим током и инсценировкой «расстрелов».

По данным СБУ, именно Гостев занимается назначением руководителей оккупационных тюрем и определяет «режим» их деятельности. В спецслужбе отметили, что Гостев лично организовывает и контролирует участие своих «подчиненных» в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

В Офисе генпрокурора сообщили в Telegram, что Гостев по российскому законодательству «зарегистрировал» и подчинил себе захваченные украинские учреждения исполнения наказаний, в том числе в Херсоне, Старой Збурьевке, Дарьевке, Голой Пристани и селе Центральное Николаевской области.

Гостев подозревается по ч.1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Он находится на территории страны-агрессора, СБУ принимает меры, чтобы привлечь его к ответственности.