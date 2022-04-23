В результате артиллерийской атаки на Золотое два человека погибли и двое получили ранения — глава Луганской ОВА 23 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Золотого (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел центра Золотого Луганской области, в результате два человека погибли и двое получили ранения.

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Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Приблизительно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое. Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых восемь — с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены», — написал он.

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