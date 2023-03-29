Митрополит Епифаний сделал бывшего представителя УПЦ МП и.о. наместника Лавры

29 марта, 17:24
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Архимандрит Авраамий (Лотыш) (Фото:pomisna.info)

Архимандрит Авраамий (Лотыш) (Фото:pomisna.info)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний благословил исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ архимандрита Авраамия (Лотыша), который ранее был представителем УПЦ (МП).

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, митрополит Епифаний также обратился к правительству с просьбой позволить поместной церкви проводить богослужения и вести монастырскую деятельность на территории Лавры.

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«Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата», — сказано в сообщении.

Архимандрит Авраамий обратился к монахам Лавры и призвал их остаться на территории святыни в составе ПЦУ.

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«Нужно честно признать — наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога — закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну — туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как хочет. Вместо поисков путей единения православных и примирения — разжигание вражды и противостояние», — заявил он.

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Архимандрит также сказал, что видит в выселении УПЦ (МП) с территории Лавры «действие промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине поместной Православной церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии».

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С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

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Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом пыталось обвинить власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

В то же время представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры.

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Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Церковь Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины Митрополит Епифаний ПЦУ

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