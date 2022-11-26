«Раздели, угрожали и сфотографировали». Архимандрит УПЦ МП Никита прокомментировал обыски СБУ
Архимандрит Никита (Фото:Скриншот из видео Черновицко-Буковинская епархия УПЦ via Facebook)
Архимандрит Никита заявил, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) работники СБУ якобы заставили священников раздеться, а затем сфотографировали.
Об этом епископ сообщил в Facebook.
«В 07:00 нас разбудили, разбили дверь, нас вывели из своих комнат, всех, кто находился в епархии, приставили к стене, разделили и, оказывается, сфотографировали… А потом, конечно, всякие добавки непристойные… Господь судья всем тем, кто это написал, если у них есть доказательства — пусть доказывают», — заявил архимандрит Никита.
По его словам, работники СБУ проводили обыски почти 12 часов, при этом якобы угрожали застрелить священников.
«Очень жаль, что сотрудники Службы безопасности Украины совсем не демократичные и используют какие-то деспотичные методы обысков. Они могли нажать на звонок, я бы им открыл дверь, никаких бы противоречий с моей стороны не было», — добавил Никита.
25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.
Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.
В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
Как сообщило издание LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора. Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле парня в трусах.