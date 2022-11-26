«Раздели, угрожали и сфотографировали». Архимандрит УПЦ МП Никита прокомментировал обыски СБУ 26 ноября, 12:02 Архимандрит Никита (Фото:Скриншот из видео Черновицко-Буковинская епархия УПЦ via Facebook)

Архимандрит Никита заявил, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) работники СБУ якобы заставили священников раздеться, а затем сфотографировали.

Об этом епископ сообщил в Facebook.



«В 07:00 нас разбудили, разбили дверь, нас вывели из своих комнат, всех, кто находился в епархии, приставили к стене, разделили и, оказывается, сфотографировали… А потом, конечно, всякие добавки непристойные… Господь судья всем тем, кто это написал, если у них есть доказательства — пусть доказывают», — заявил архимандрит Никита.

Видео дня

По его словам, работники СБУ проводили обыски почти 12 часов, при этом якобы угрожали застрелить священников.



«Очень жаль, что сотрудники Службы безопасности Украины совсем не демократичные и используют какие-то деспотичные методы обысков. Они могли нажать на звонок, я бы им открыл дверь, никаких бы противоречий с моей стороны не было», — добавил Никита.

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».



Как сообщило издание LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора. Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле парня в трусах.