«Раздели, угрожали и сфотографировали». Архимандрит УПЦ МП Никита прокомментировал обыски СБУ

26 ноября, 12:02
Поделиться:
Архимандрит Никита (Фото:Скриншот из видео Черновицко-Буковинская епархия УПЦ via Facebook)

Архимандрит Никита (Фото:Скриншот из видео Черновицко-Буковинская епархия УПЦ via Facebook)

Архимандрит Никита заявил, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) работники СБУ якобы заставили священников раздеться, а затем сфотографировали.

Об этом епископ сообщил в Facebook.

«В 07:00 нас разбудили, разбили дверь, нас вывели из своих комнат, всех, кто находился в епархии, приставили к стене, разделили и, оказывается, сфотографировали… А потом, конечно, всякие добавки непристойные… Господь судья всем тем, кто это написал, если у них есть доказательства — пусть доказывают», — заявил архимандрит Никита.

Видео дня

По его словам, работники СБУ проводили обыски почти 12 часов, при этом якобы угрожали застрелить священников.

«Очень жаль, что сотрудники Службы безопасности Украины совсем не демократичные и используют какие-то деспотичные методы обысков. Они могли нажать на звонок, я бы им открыл дверь, никаких бы противоречий с моей стороны не было», — добавил Никита.

https://www.facebook.com/watch/?v=1516834875447766

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Как сообщило издание LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора. Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле парня в трусах.

https://www.youtube.com/watch?v=TQ_PzJgnkYQ
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Церковь Черновцы УПЦ МП Обыск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X