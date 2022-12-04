Фигурант секс-скандала. УПЦ (МП) посвятила в епископы священника, которого ранее застали вместе с раздетым несовершеннолетним парнем 4 декабря, 13:20 Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) Никита стал фигурантом скандала с несовершеннолетним (Фото:Левый берег)

Утром в воскресенье, 4 декабря, УПЦ (Московского патриархата) посвятила в епископы секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту (Сторожука). Именно этого священника на прошлой неделе сотрудники СБУ застали вместе с раздетым несовершеннолетним парнем во время обысков в епархии.

Около девяти утра в воскресенье, 4 декабря, эта епархия опубликовала прямую трансляцию процедуры архиерейской хиротонии (возведения в высший священнический сан) Никиты.

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Рукоположение в сан епископа фигуранта скандала с несовершеннолетним прошло в Свято-Пантелеймоновском соборе на территории Феофании в Киеве.

Совершал процедуру предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрий. Ему помогал митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Также, судя по трансляции, на мероприятии присутствовал настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), против которого решением СНБО два дня назад были введены санкции.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ / Facebook

Кремлевские методички, детская порнография и священник в исподнем: что обнаружила СБУ при обысках в епархии ПЦУ на Буковине

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

В частности, силовики нашли там кремлевские пропагандистские методички, удостоверения оккупантов и переписку руководителей епархии со своими московскими кураторами. Представители Российской православной церкви якобы требовали от священников УПЦ (МП) отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о «притеснениях московской церкви» и т. д.

СБУ открыла производство по статье о государственной измене.

Кроме того, СБУ обнаружила российский паспорт у митрополита Мелетия. Он выезжал в Молдову после обысков.

В СМИ также появилась информация, что во время обыска сотрудники спецслужбы застали секретаря епархии архимандрита Никиту (Сторожука) с парнем из местного хора. На фото, обнародованных СМИ, юноша и архимандрит были только в исподнем. По данным BBC Украина, парню 17 лет.

Архимандрит Никита отрицал обвинения СБУ и изложил свою версию событий. Он уверяет, что во время обысков сотрудники СБУ якобы заставили его раздеться, а затем сфотографировали.

«В семь утра представители СБУ выломали двери, криками и угрозами вывели каждого сотрудника епархии из своих комнат, заставили раздеться и положить руки на стену. Я ожидал, что должны были застрелить. А они только нас фоткали со спины… Потом были всяческие непристойные вещи. Господь судья всем, кто это написал. Если есть доказательства какие-то, пусть доказывают», — заявил он.

Он сказал, что государственные службы Украины «недемократические и используют деспотические методы».

Обыск, по его словам, длился 12 часов.

Кроме того, по данным издания LB.ua, во время обысков СБУ в помещениях управления Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП был обнаружен ноутбук с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних (детская порнография). По предварительным данным, эти материалы не были загружены из интернета, а были сняты на видеокамеру.

Черновицко-Буковинской епархией более 20 лет руководил нынешний предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий. Он занимал пост епископа Черновицкого и Буковинского, пока в 2014 году его не избрали митрополитом Киевским и всея Украины, главой УПЦ (МП).

Взялись за московскую церковь в Украине: что известно об обысках на объектах УПЦ МП

В последние недели Служба безопасности Украины регулярно проводит обыски на объектах УПЦ (МП).

22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия. Там отметили, что проверка проводится в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Кроме того, СБУ провела обыски в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области.

Во время контрразведывательных мероприятий силовики обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли, а также «сомнительных» граждан РФ.

С тех пор сотрудники СБУ посетили несколько объектов УПЦ МП в разных областях Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

После обысков правоохранители отчитывались о найденных пропагандистских материалах и пророссийской литературе, где, в частности, отрицалось право Украины на независимость.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в Раду внесут законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ.

2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

В список "церковных санкций" СНБО вошли 10 человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму.

Вадим Новинский уже заявил, что намерен обжаловать решение о санкциях в судах.

Открестились от Москвы? Что произошло с УПЦ (МП) после начала полномасштабной войны

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) провела Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для «полной самостоятельности и независимости» Украинской православной церкви.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава российской православной церкви патриарх Кирилл поддержал агрессию России и благословил российских военных.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции относительно войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Священный синод Православной церкви Украины призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ. Десятки общин УПЦ МП уже присоединились к ПЦУ.

Но после заявлений о своей «независимости» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».