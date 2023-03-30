УПЦ МП наложила санкции на архимандрита Лавры, который перешел в ПЦУ 30 марта, 00:44 Архимандрит Авраамий (Лотыш) (Фото:pomisna.info)

В пресс-службе УПЦ МП сообщили, что митрополит Онуфрий наложил на архимандрита Авраамия запрет в служении без права причастия «за уклон в раскол и грубое нарушение присяги». Его назвали «бывшим насельником [монахом]» Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

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На сайте Лавры сообщается, что в декабре 2021 года иеромонах Авраамий (в то время — ризничий Лавры) был возведен в сан архимандрита.

29 марта предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний благословил исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ архимандрита Авраамия (Лотыша), который ранее был представителем УПЦ (МП). Тот обратился к монахам Лавры и призвал их остаться на территории святыни в составе ПЦУ.

Синод ПЦУ накануне тоже призвал монахов к «объединению в лоне поместной Украинской Православной Церкви на канонических началах».

С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, которые использует в Киево-Печерской лавре.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.



Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.



В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

