Препятствовал журналистской деятельности. Архидиакона УПЦ МП будут судить, свою вину он не признает 12 апреля, 12:41 Архидиякон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности. Он схватил микрофон, сломал крепеж к видеокамере и бросил его на землю.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В суд направлен обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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В четверг, 30 марта, журналисты Суспільного снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность.

Во вторник, 11 апреля, обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в Печерский районный суд Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов (850 грн) или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Представитель прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый церковник свою вину не признает.

Столкновения в Киево-Печерской лавре произошли на фоне расторжения договора об аренде УПЦ МП Нижней Лавры, заключенного в июле 2013 года. Впоследствии Кабмин также упразднил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужение.

Скандальный экс-наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел угрожал журналистам и толкал их.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В этой связи заповедник подал заявление в полицию.

Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выдворения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры "все, кроме мощей".