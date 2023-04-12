Препятствовал журналистской деятельности. Архидиакона УПЦ МП будут судить, свою вину он не признает

12 апреля, 12:41
Поделиться:
Архидиякон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Архидиякон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности. Он схватил микрофон, сломал крепеж к видеокамере и бросил его на землю.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В суд направлен обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Видео дня

В четверг, 30 марта, журналисты Суспільного снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность.

Во вторник, 11 апреля, обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в Печерский районный суд Киева.

Читайте также:

Священник УПЦ МП насильно выводит военного из храма (Фото:Скриншот с видео) «ФСБшные попы — прекрасный обменный фонд». Интервью с военным Артуром Ананьевым, которого представители УПЦ МП избили в храме в Хмельницком

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов (850 грн) или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Представитель прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый церковник свою вину не признает.

Столкновения в Киево-Печерской лавре произошли на фоне расторжения договора об аренде УПЦ МП Нижней Лавры, заключенного в июле 2013 года. Впоследствии Кабмин также упразднил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужение.

Скандальный экс-наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел угрожал журналистам и толкал их.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В этой связи заповедник подал заявление в полицию.

Читайте также:

Никита Потураев (Фото:Слуга Народу via Facebook) Соратник Зеленского: Самый оптимистичный сценарий по Лавре не сработал, хоть и движется по одному из хороших

Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выдворения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры "все, кроме мощей".

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   УПЦ МП Прокуратура Киева Суд журналисты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X