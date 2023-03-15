Делегация парламента планирует визит в США для лоббирования поставок F-16

15 марта, 23:38
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Парламентская делегация будет лоббировать поставки F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Парламентская делегация будет лоббировать поставки F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что делегация Верховной Рады планирует визит в США для лоббирования поставок F-16.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы много работаем с Конгрессом США, поскольку там сейчас активно двупартийно давят на администрацию президента Соединенных Штатов Америки, чтобы Украине наконец-то предоставили истребители F-16. Уже вчера группа сенаторов от обеих партий сделала соответствующее заявление. В ближайшее время мы планируем визит нашей парламентской делегации в США, чтобы завершить этот сценарий давления и получить разрешение как Пентагона, так и Государственного департамента о предоставлении нам боевых самолетов. Сейчас мы видим, что решение будет принято. В дальнейшем также будет решение логистических и инфраструктурных вопросов и вопрос обучения наших пилотов», — заявил Арахамия.

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Он отметил, что в делегацию войдут представители всех фракций и групп Верховной Рады, а возглавит ее спикер Руслан Стефанчук.

Инфографика: NV
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США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время, президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Верховная Рада Вооружение Военная помощь Поставки оружия Самолеты F-16 Боевые самолеты Давид Арахамия

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