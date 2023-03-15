Делегация парламента планирует визит в США для лоббирования поставок F-16 15 марта, 23:38 Парламентская делегация будет лоббировать поставки F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что делегация Верховной Рады планирует визит в США для лоббирования поставок F-16.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы много работаем с Конгрессом США, поскольку там сейчас активно двупартийно давят на администрацию президента Соединенных Штатов Америки, чтобы Украине наконец-то предоставили истребители F-16. Уже вчера группа сенаторов от обеих партий сделала соответствующее заявление. В ближайшее время мы планируем визит нашей парламентской делегации в США, чтобы завершить этот сценарий давления и получить разрешение как Пентагона, так и Государственного департамента о предоставлении нам боевых самолетов. Сейчас мы видим, что решение будет принято. В дальнейшем также будет решение логистических и инфраструктурных вопросов и вопрос обучения наших пилотов», — заявил Арахамия.

Видео дня

Он отметил, что в делегацию войдут представители всех фракций и групп Верховной Рады, а возглавит ее спикер Руслан Стефанчук.

Инфографика: NV

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время, президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.