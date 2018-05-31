Арьев раскритиковал генсека Совета Европы за цинизм по делу Сенцова

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев раскритиковал генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда за его советы в отношении удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Генсек Совета Европы Ягланд только что сказал, что о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием не обязательно должно стать его освобождение. И еще упрекнул, что от Сенцова и многих других политзаключенных нет представления в ЕСПЧ!" - заявил Арьев.

Он добавляет, что видел много цинизма в украинской политике, "но такого изысканного, как у европейских друзей Путина, еще надо поискать!"

"Вот такой глава основной европейской институции, созданной для защиты демократии и прав человека. Полное разочарование", - подытожил он.

Сенцов продолжает придерживаться голодовки с 14 мая в знак протеста с требованием отпустить украинских политзаключенных.

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