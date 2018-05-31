31 мая 2018, четверг

Арьев раскритиковал генсека Совета Европы за цинизм по делу Сенцова

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Генсек СЕ считает необязательным освобождение удерживаемого в российской тюрьме по сфабрикованному делу Олега Сенцова

Генсек СЕ считает необязательным освобождение удерживаемого в российской тюрьме по сфабрикованному делу Олега Сенцова

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев раскритиковал генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда за его советы в отношении удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Генсек Совета Европы Ягланд только что сказал, что о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием не обязательно должно стать его освобождение. И еще упрекнул, что от Сенцова и многих других политзаключенных нет представления в ЕСПЧ!" - заявил Арьев.

Он добавляет, что видел много цинизма в украинской политике, "но такого изысканного, как у европейских друзей Путина, еще надо поискать!"

"Вот такой глава основной европейской институции, созданной для защиты демократии и прав человека. Полное разочарование", - подытожил он.

Сенцов продолжает придерживаться голодовки с 14 мая в знак протеста с требованием отпустить украинских политзаключенных.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове