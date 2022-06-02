«Мы втянули войска РФ в ловушку». Арестович заявил, что ВСУ «притворно сдали» Северодонецк

2 июня, 19:32
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные «притворно сдали» Северодонецк.

Война России против Украины — главные события 2 июня

«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно „сдав“ город. Сейчас российское командование пребывает в шоке», — написал он в Facebook.

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Арестович заявив, что ВСУ нанесли контрудар оккупантам, несмотря на превосходство РФ в авиации и артиллерии.

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«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло», — подчеркнул он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Война в Украине Алексей Арестович

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