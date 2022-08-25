«Пусть сидят и думают». Украина ответит на жестокий ракетный обстрел Днепропетровской области — Арестович 25 августа, 00:34 Последствия обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Днепр оперативный)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия ответит на жестокие обстрелы оккупантами Днепропетровской области.

Он подчеркнул, что ответный удар по оккупантами будет максимум в течение двух суток.

«Президент предупреждал, если будут серьезные ракетные удары — будет ответ. Ждем. Ответ будет железно. Посмотрим, что произойдет. Пусть сидят и думают, не прилетит ли им что-то на голову. Прилетит — не сомневайтесь. Сегодня ночью или до двух суток. Мы уже можем и Крым достать», — заявил Арестович.

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В результате ракетных ударов России по поселку Чаплино Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 22 человека, еще 22 — ранены. Российские ракеты попали в железнодорожную станцию.

Днем российские оккупанты уничтожили частный дом, под завалами оказались женщина и двое детей. Местные жители спасли женщину и 13-летнего мальчика, 11-летний ребенок погиб, его тело достали спасатели.



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